В России вынесли новое решение по украинским морякам

В среду, 21 августа, Московский городской суд (Россия) оставил в силе продление ареста 24 пленных украинских моряков, которые были захвачены в Черном море, до 24 октября.

Об этом сообщил в Facebook адвокат украинцев Николай Полозов.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения", – написал он.

Пленных моряков оставили под арестом в России

Полозов отметил, что судебные заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей по ходатайству прокурора проходили в закрытом режиме.

Последними рассмотрели апелляции на арест третьей и четвертой групп моряков, в числе которых: Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер, Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока и Сергей Чулиба.

Напомним, еще 11 морякам отказали в апелляции 16 августа.

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