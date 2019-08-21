В России вынесли новое решение по украинским морякам

В среду, 21 августа, Московский городской суд (Россия) оставил в силе продление ареста 24 пленных украинских моряков, которые были захвачены в Черном море, до 24 октября.
Об этом сообщил в Facebook адвокат украинцев Николай Полозов.
"Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила постановление Лефортовского районного суда без изменения", – написал он.
Пленных моряков оставили под арестом в России
Полозов отметил, что судебные заседания по рассмотрению апелляционных жалоб защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей по ходатайству прокурора проходили в закрытом режиме.
Последними рассмотрели апелляции на арест третьей и четвертой групп моряков, в числе которых: Юрий Безъязычный, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Богдан Небылица, Евгений Семидоцкий, Андрей Эйдер, Андрей Артеменко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Владислав Костышин, Олег Мельничук, Василий Сорока и Сергей Чулиба.
Напомним, еще 11 морякам отказали в апелляции 16 августа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Их судили за "незаконное пересечение государственной границы России".
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков, и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
16 августа Московский городской суд начал рассмотрение апелляций на арест украинских моряков.
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