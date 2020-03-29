Тайна перевала Дятлова – не единственный случай гибели туристов при непонятных обстоятельствах. Похожая история произошла в январе 1973 года в горах Кольского полуострова вблизи Мурманска.

Тогда во время лыжного похода погибли десять студентов Куйбышевского авиационного института. Официальная причина смерти – переохлаждение. Однако родственники и друзья погибших полагают, что реальные обстоятельства происшествия правоохранительные органы скрывали, а уголовное дело засекретили, пишет RT.

На месте гибели группы был установлен обелиск Wikimedia

Спустя полвека после трагедии двоюродный брат одного из погибших начал собственное расследование. Он убежден, что история студентов из Куйбышева во многом схожа с трагедией группы Игоря Дятлова на Северном Урале в феврале 1959 года.

Куйбышевцы погибли на второй день пути при прохождении перевала в горах Ловозерских тундр над рекой Чивруай. Первых погибших обнаружили случайно: с отставанием в один день тем же маршрутом шла группа студентов МАИ.

На перевале они наткнулись на уже почти занесенные снегом тела Михаила Кузнецова, Сергея Гусева, Юрия Кривова, Александра Новоселова и Анатолия Пирогова. Туристы сделали фотографии, нашли в вещах погибших документы одного из руководителей группы – Кузнецова – и, дойдя до Кировска, доложили спасателям о ЧП.

Фото всех погибших туристов RT

2 февраля из Кировска на вертолете гражданской авиации на место обнаружения тел вылетели следователь прокуратуры и команда спасателей, среди которых был начальник спасслужбы турклуба МАИ Владимир Борзенков.

По его словам, все пятеро студентов лежали на палатке, а Кузнецов держал в руке ее край, которым, очевидно, пытался прикрыть себя и товарищей.

Место гибели пятерых студентов RT

Только в марте удалось найти еще двух членов группы – Лидию Мартину и Юрия Ушкова. Их тела, как отмечает Борзенков, находились примерно в 300 м от места обнаружения первых погибших.

Еще через месяц в 3 км от основной группы нашли Валентина Землянова и Артема Леканта. По мнению спасателей, молодые люди шли в сторону Умбозера, пытаясь найти варианты для спуска с плато. Сил вернуться назад им не хватило.

Тело Ильи Альтшуллера обнаружили только в июне. Он лежал у подножия склона, прямо под тем местом на плато, где нашли первую пятерку.

Карта с расположением тел погибших RT

По мнению спасателей, трагедия произошла из-за внезапно изменившихся погодных условий: резкого похолодания и поднявшегося сильнейшего ветра, от которого на плато негде было укрыться. Из-за ветра туристы не смогли поставить палатку.

Почему группа приняла решение разделиться? Почему Альтшуллер все же оказался один на скалах, двое пошли в обратную сторону, а еще двое двигались вперед навстречу сильнейшему ветру? На эти вопросы точных ответов не было.

Студенты за несколько часов до гибели RT

Двоюродный брат погибшего Анатолия Пирогова Владимир отмечает, что власти не объявили причин трагедии. Также не были обнародованы результаты вскрытия тел, поэтому до сих пор неизвестно, были ли у погибших травмы.

"Мы точно знали, что брат брал с собой в поход фотоаппарат "Смена", но ни камеру, ни пленки нам не отдали, хотя некоторые личные вещи были возвращены. Также было странно, что многих ребят в Куйбышеве по неизвестной причине хоронили в закрытых гробах", – рассказал он.

Из-за грифа секретности на материалах расследования даже личные связи с силовиками не помогли родственникам узнать подробности трагедии.

Случаи гибели туристов при невыясненных обстоятельствах происходили как до Чивруайской трагедии, так и после.

В конце 1950-х при восхождении на пик Ангвундасчорр погибли двое опытных альпинистов. Остальные члены группы убежали из долины, оставив тела товарищей и снаряжение, а после рассказывали о необъяснимом страхе, который их тогда охватил.

Летом 1965 года в Ловозерских тундрах исчезла группа из четырёх человек. Спасатели нашли последнюю стоянку туристов – там валялись палатка, рюкзаки и вещи. Останки туристов нашли в другом месте, но так и не смогли установить, от чего они погибли.

Спустя несколько лет в этих местах погибли еще 11 человек. Официальная причина смерти – отравление грибами. При этом все туристические маршруты по Ловозерским тундрам после того случая на долгое время были закрыты.

В 1999 году на одном из перевалов вблизи Сейдозера при невыясненных обстоятельствах погибли четверо туристов. По свидетельствам очевидцев, на их лицах застыло выражение ужаса.

Еще одна странная история произошла сравнительно недавно, летом 2017 года. Вблизи Сейдозера туристами были обнаружены две палатки с разбросанными вокруг вещами. Владельцев туристического снаряжения найти не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в гибели группы Дятлова нашли мистический след.

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