В России внезапно исчезли узники Кремля из Крыма

Близкие украинских узников Кремля из оккупированного Крыма – Владимира Дудки и Алексея Бессарабова – до сих пор не знают, где они находятся.

Об этом в комментарии "Крым. Реалии" рассказал сын Дудки Илья Каверников, комментируя ход сфабрикованного дела о "крымских диверсантах".

"Где он (Владимир Дудка. – Ред.) сейчас, как его здоровье и есть ли у него лекарства, я не знаю. На прошлой неделе я пытался узнать, прибыл ли отец в СИЗО Лефортово, однако там сказали, что его еще нет", – рассказал мужчина.

Дудка и Бессарабов "Крым. Реалии"

По его словам, адвокаты Дудки также до сих пор не знают о его местонахождении. Напомним, Верховный суд России 15 октября должен рассмотреть жалобу на приговор фигурантам дела "украинских диверсантов" Бессарабову и Дудке. Для этого их собирались этапировать в Москву из симферопольского СИЗО, где они находятся уже три года.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Дудку и Бессарабова обвинили в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. ФСБ задержала их, а также Дмитрия Штыбликова в ноябре 2016 года.

Подконтрольный оккупантам суд в Севастополе (Крым) 4 апреля вынес приговор Дудке и Бессарабову. Они получили по 14 лет лишения свободы и штрафы.

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