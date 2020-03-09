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9 марта • обновлено в 13:35
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В России у украинца-предателя обнаружили симптомы коронавируса: его отправляют на Донбасс

7.5т
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По данным украинской разведки на территории России у украинца с российским паспортом обнаружили симптомы коронавируса COVID-2019. Его собираются отправить на Донбасс.

Мужчина незаконно получил российский паспорт на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Поскольку человек имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Мужчину с подозрением на коронавирус отправят на Донбасс

Мужчину с подозрением на коронавирус отправят на Донбасс

112 Украина

В ближайшее время из российского города Новошахтинск мужчину с подозрением на коронавирусную инфекцию доставят на неконтролируемый участок российско-украинской границы, а затем передадут в одну из больниц на оккупированной территории.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина ввела временные ограничения на пропуск людей из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из-за распространения респираторных заболеваний, возбудителем которых может быть коронавирус COVID-2019.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
ООС
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Fradkin Arkadiy
Fradkin Arkadiy
Обоз ,как всегда ,брешет...
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Александрович Валера
Александрович Валера
Штирлицы чем занимаются оказывается
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Симптомы - это всего лишь температура.
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