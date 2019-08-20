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В России страшной смертью погибли два украинских моряка: подробности трагедии

1.5т Читать материал на украинском

В России в акватории Черного моря на танкере "Магус" от отравления умерли двое граждан Украины.

Украинцы были членами экипажа и предварительно скончались от отравления метиловым спиртом, передает "Интерфакс-Украина".

"В ночь на вторник (20 августа) в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск поступило сообщение от капитана судна "Магус" (флаг Панамы) о том, что на борту находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом. Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", – сообщили в Росморречфлоте.

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Отмечается, что один из погибших – второй помощник капитана судна, другой – старший матрос.

Сейчас Танкер "Магус" находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна состоит из 35 человек.

Танкер (иллюстрация)

Танкер (иллюстрация)

ИА Regnum

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа Апелляционный суд Херсонской области арестовал танкер MRIYA, который подозревается в контрабанде нефтепродуктов.

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Место
Россия
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Нечего жрать российскую водку
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какие там "украинские моряки". Твари, работающие на вонючих Кацaпов. Хрен с ними.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Кацaп Кацaпыч, чего орешь, обычные ваши гастарбайтеры. На Украине жизни нет после революции гнидности, вы нация гастарбайтеров. Мне лично этих людей жалко.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
На нормальную выпивку пожадничали.
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