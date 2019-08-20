В России страшной смертью погибли два украинских моряка: подробности трагедии

В России в акватории Черного моря на танкере "Магус" от отравления умерли двое граждан Украины.

Украинцы были членами экипажа и предварительно скончались от отравления метиловым спиртом, передает "Интерфакс-Украина".

"В ночь на вторник (20 августа) в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск поступило сообщение от капитана судна "Магус" (флаг Панамы) о том, что на борту находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом. Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", – сообщили в Росморречфлоте.

Отмечается, что один из погибших – второй помощник капитана судна, другой – старший матрос.

Сейчас Танкер "Магус" находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна состоит из 35 человек.

Танкер (иллюстрация) ИА Regnum

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