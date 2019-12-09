"На Крым было плевать!" В России раскрыли скандальные детали оккупации полуострова

При развале СССР у России якобы была возможность шантажировать Украину Крымом, требуя его в обмен на независимость государства.

Но этим инструментом давления не воспользовался Борис Ельцин, написал в своем Twitter скандальный российский сенатор Алексей Пушков.

"Сговор в Беловежской пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. Кравчук был бы рад получить независимость за эту цену. Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать", – возмутился представитель оккупантов.

Оккупация Крыма ua-weekly.com

Сговор в Беловежской Пуще: у Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России. Кравчук был бы рад получить независимость за эту цену. Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что о планах России оккупировать Крым президент страны-агрессора Владимир Путин предупреждал Украину еще в 2000 году. Он прямо заявлял, что глубоко не согласен с тем, что Крым – это часть Украины, а поэтому считает, что это историческая несправедливость, которую нужно исправить.

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