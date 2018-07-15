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В России признали главное отличие от Украины

7.3тЧитать новость на украинском

Российский политолог Станислав Белковский назвал главным отличием России от Украины отношение к высшим представителям власти в лице президентов.

"Почему Украина не Россия? Потому что в России есть сакральное отношение к высшей инстанции власти, абсолютному монарху, которым в данном случае президент Владимир Путин, де факто совмещающий полномочия трех ветвей власти. И выборы в России – это не реальный выбор из нескольких кандидатов. Это референдум по признанию легитимности абсолютного монарха, каким были путинские выборы, начиная с 2000-го года", – отметил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что в России сформирован референдум о доверии к власти. А в Украине это действительно легитимные выборы, какими бы фальсификациями они не сопровождались.

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"Никакого сакрального отношения к президенту в Украине нет, его не боятся. Это просто главный чиновник, не более и не менее того, который может быть отстранен от власти точно так же, как приведен к ней в результате демократических, пусть и с отклонением, процедур", – сказал Белковский.

Станислав Белковский

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В двух государствах в одинаковый период с 1991 года было разное количество президентов: 5 против 3. При этом, в Украине дважды избирался только Леонид Кучма. В свою очередь, Владимир Путин правит в РФ 14 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белковский рассказал, кем может быть преемник Путина в 2024 году.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Станислав Белковский
Место
Украина
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Никакого сакрального отношения к президенту в Украине нет, его не боятся. Это просто главный чиновник, не более и не менее того, который может быть отстранен от власти точно так же, как приведен к ней в результате демократических, пусть и с отклонением, процедур" Спасибо, поржал.Оказывается, жечь милицию коктейлями Молотова и захватывать здания и пихать неугодных в мусорные баки это демократические процедуры
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Daks Viktor
Daks Viktor
Главное отличие украинцев от россиян, тем, что они не проявляют раболепия к своей власти. В русских ещё со времен монголо-татарского ига, заложен генетический код рабства. Их будуть бить, убивать, унижать, но они будут молчать покорно ибо власть для них святое Одним словом рабы и холуи Кремля любящие своёму барину целовать ручку..
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4
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Daks Viktor, оправдание дебилов, поведшихся на россказни про европейские зарплаты и затолкавших свою страну в дупу, обрушив экономику, развязав войну и лишившись территорий
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Пигин Макс
Пигин Макс
Улыбнуло!
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