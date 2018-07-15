В России признали главное отличие от Украины

Российский политолог Станислав Белковский назвал главным отличием России от Украины отношение к высшим представителям власти в лице президентов.

"Почему Украина не Россия? Потому что в России есть сакральное отношение к высшей инстанции власти, абсолютному монарху, которым в данном случае президент Владимир Путин, де факто совмещающий полномочия трех ветвей власти. И выборы в России – это не реальный выбор из нескольких кандидатов. Это референдум по признанию легитимности абсолютного монарха, каким были путинские выборы, начиная с 2000-го года", – отметил он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он добавил, что в России сформирован референдум о доверии к власти. А в Украине это действительно легитимные выборы, какими бы фальсификациями они не сопровождались.

"Никакого сакрального отношения к президенту в Украине нет, его не боятся. Это просто главный чиновник, не более и не менее того, который может быть отстранен от власти точно так же, как приведен к ней в результате демократических, пусть и с отклонением, процедур", – сказал Белковский.

Станислав Белковский скриншот

В двух государствах в одинаковый период с 1991 года было разное количество президентов: 5 против 3. При этом, в Украине дважды избирался только Леонид Кучма. В свою очередь, Владимир Путин правит в РФ 14 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белковский рассказал, кем может быть преемник Путина в 2024 году.