В России приняли неожиданное решение по суду над украинскими моряками

В России решили приостановить предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых в сентябре 2019 года освободили из плена.
Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат военнослужащих Николай Полозов. По его словам, о таком процессуальном решении сообщил 27 января следователь Следственного управления ФСБ России.
"Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", – отметил правозащитник.
Украинские моряки
Как сообщал OBOZREVATEL:
7 сентября 2019 года состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной.
Из российского плена в Украину вернулись 35 человек. Среди них – 24 украинских моряка, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
В ноябре ФСБ РФ продлила срок предварительного расследования по делу украинских военных моряков на два месяца, а также заявила о наличии свидетеля.
Полозов опасался, что Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!