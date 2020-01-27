В России приняли неожиданное решение по суду над украинскими моряками

В России решили приостановить предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых в сентябре 2019 года освободили из плена.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат военнослужащих Николай Полозов. По его словам, о таком процессуальном решении сообщил 27 января следователь Следственного управления ФСБ России.

"Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", – отметил правозащитник.

Украинские моряки

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