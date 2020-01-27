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27 января • обновлено в 13:40
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В России приняли неожиданное решение по суду над украинскими моряками

1.9т
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В России решили приостановить предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых в сентябре 2019 года освободили из плена.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат военнослужащих Николай Полозов. По его словам, о таком процессуальном решении сообщил 27 января следователь Следственного управления ФСБ России.

"Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", – отметил правозащитник.

Украинские моряки

Украинские моряки

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А чего тут неожиданного? Читайте УПК РФ!
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