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В России пожаловались на обстрел пропагандистов на Донбассе

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В России заявили о том, что ВСУ 2 июля на Донбассе якобы обстреляли съемочную группу ВГТРК.

Как передает "Медуза", пропагандисты утверждали, что их обстреляли из минометов в Александровке. Члены группы "укрылись в безопасном месте" и не пострадали.

В связи с этим в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела, пожаловавшись на украинскую сторону из-за "нежелания допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе".

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Иллюстрация

Иллюстрация

ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно под оккупированным Донецком попали под обстрел еще трое российских пропагандистов. Это также произошло в поселке Александровка.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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