В России пожаловались на обстрел пропагандистов на Донбассе

В России заявили о том, что ВСУ 2 июля на Донбассе якобы обстреляли съемочную группу ВГТРК.
Как передает "Медуза", пропагандисты утверждали, что их обстреляли из минометов в Александровке. Члены группы "укрылись в безопасном месте" и не пострадали.
В связи с этим в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела, пожаловавшись на украинскую сторону из-за "нежелания допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе".
Иллюстрация
ВВС
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно под оккупированным Донецком попали под обстрел еще трое российских пропагандистов. Это также произошло в поселке Александровка.
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