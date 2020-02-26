В России посадили в тюрьму экс-члена "Правого сектора"

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии украинца Игоря Пирожка, который ранее был членом "Правого сектора".

Как сообщает ТАСС, эту информацию подтвердили в управлении ФСБ по Москве и Московской области. Пирожка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 282.2, частью 2 статьи 282.2 и частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности).

Игорь Пирожок SM News

"Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности", – заявили в ФСБ.

Пирожок будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права использования интернета и администрирования групп в течение трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пирожка задержали в Москве в апреле 2019 года и обвинили в ведении "партизанской войны".

В "Правом секторе" подтвердили, что Пирожок действительно был членом организации, однако в 2014 году после проверки был исключен из нее.

Оказалось, что он причастен к бандитизму и нацизму. Так, Пирожок известен как основатель российской фашистской организации "Легион Вервольф". Был дважды судим на территории Российской Федерации.

Также он получил приговор и в Украине – за изготовление, сбыт и распространение порновидеопродукции с участием несовершеннолетних мальчиков.

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