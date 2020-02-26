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26 февраля • обновлено в 10:37
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В России посадили в тюрьму экс-члена "Правого сектора"

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Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии украинца Игоря Пирожка, который ранее был членом "Правого сектора".

Как сообщает ТАСС, эту информацию подтвердили в управлении ФСБ по Москве и Московской области. Пирожка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 282.2, частью 2 статьи 282.2 и частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности).

Игорь Пирожок

Игорь Пирожок

SM News

"Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор", запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности", – заявили в ФСБ.

Пирожок будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права использования интернета и администрирования групп в течение трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пирожка задержали в Москве в апреле 2019 года и обвинили в ведении "партизанской войны".

  • В "Правом секторе" подтвердили, что Пирожок действительно был членом организации, однако в 2014 году после проверки был исключен из нее.

  • Оказалось, что он причастен к бандитизму и нацизму. Так, Пирожок известен как основатель российской фашистской организации "Легион Вервольф". Был дважды судим на территории Российской Федерации.

  • Также он получил приговор и в Украине – за изготовление, сбыт и распространение порновидеопродукции с участием несовершеннолетних мальчиков.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия Москва
Теги
ФСБ Правый сектор
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какое мачо заголовок писало?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А какого он делает в России ? Правые это же патриоты, чё он к агрессору приехал ?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
В 2009 году, уже после своего переезда на Украину, Пирожок опять был осуждён за изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних (приговор — 3 года лишения свободы)(с) )))
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