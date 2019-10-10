Стягивают на Донбасс? В России попал на видео эшелон военной техники

На железнодорожной станции Поворино в Воронежской области (Российская Федерация) был замечен эшелон военной техники.

Он попал в камеры 3 октября. Видео перемещения появилось на странице "Записки охотника" в Twitter (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, информацию о переброске техники к границам Украины опубликовал и военный эксперт Влад Волошин. Так, он показал карту передвижения эшелона российских оккупантов.

Перемещение эшелона с техникой РФ под Воронежем Facebook Влада Волошина

Перемещение эшелона с техникой РФ под Воронежем Facebook Влада Волошина

Также эксперт опубликовал фото разгрузки российской военной техники на станции Масловка в той же Воронежской области.

"До границы с Украиной 98 километров. 6 октября, разгрузка эшелона с бронетехникой, танками Т-72", – написал Волошин.

Разгрузка военной техники в Масловке Facebook Влада Волошина

Разгрузка военной техники в Масловке Facebook Влада Волошина

Разгрузка военной техники в Масловке Facebook Влада Волошина

Разгрузка военной техники в Масловке Facebook Влада Волошина

Разгрузка военной техники в Масловке Facebook Влада Волошина

По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что 5 октября скопление российских военных и боевой техники было зафиксировано сразу в трех местах вблизи границы Украины и Беларуси под Гомелем.

Скопление техники РФ в Беларуси Facebook Влада Волошина

Скопление техники РФ в Беларуси Facebook Влада Волошина

Скопление техники РФ в Беларуси Facebook Влада Волошина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия разместила два эшелона военной техники у станции Каменская Ростовской области, за 20 километров от границы с Украиной.

Ранее террористы "ДНР" засветили тяжелую военную технику, полученную от России.

В июле в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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