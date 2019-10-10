Стягивают на Донбасс? В России попал на видео эшелон военной техники

На железнодорожной станции Поворино в Воронежской области (Российская Федерация) был замечен эшелон военной техники.
Он попал в камеры 3 октября. Видео перемещения появилось на странице "Записки охотника" в Twitter (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, информацию о переброске техники к границам Украины опубликовал и военный эксперт Влад Волошин. Так, он показал карту передвижения эшелона российских оккупантов.
Перемещение эшелона с техникой РФ под Воронежем
Facebook Влада Волошина
Перемещение эшелона с техникой РФ под Воронежем
Facebook Влада Волошина
Также эксперт опубликовал фото разгрузки российской военной техники на станции Масловка в той же Воронежской области.
"До границы с Украиной 98 километров. 6 октября, разгрузка эшелона с бронетехникой, танками Т-72", – написал Волошин.
Разгрузка военной техники в Масловке
Facebook Влада Волошина
Разгрузка военной техники в Масловке
Facebook Влада Волошина
Разгрузка военной техники в Масловке
Facebook Влада Волошина
Разгрузка военной техники в Масловке
Facebook Влада Волошина
Разгрузка военной техники в Масловке
Facebook Влада Волошина
По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что 5 октября скопление российских военных и боевой техники было зафиксировано сразу в трех местах вблизи границы Украины и Беларуси под Гомелем.
Скопление техники РФ в Беларуси
Facebook Влада Волошина
Скопление техники РФ в Беларуси
Facebook Влада Волошина
Скопление техники РФ в Беларуси
Facebook Влада Волошина
#BREAKING Железнодорожная станция Масловка (Воронежская область) (06.10.19) #Воронеж #Russia pic.twitter.com/gmfBnWlsXZ— Записки охотника (@galandecZP) October 6, 2019
#BREAKING Железнодорожная станция Поворино (Воронежская область) (03.10.19) #Воронеж #Russia pic.twitter.com/liB1OsSPtt— Записки охотника (@galandecZP) October 6, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
Россия разместила два эшелона военной техники у станции Каменская Ростовской области, за 20 километров от границы с Украиной.
Ранее террористы "ДНР" засветили тяжелую военную технику, полученную от России.
В июле в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.