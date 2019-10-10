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10 октября • обновлено в 14:05
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Стягивают на Донбасс? В России попал на видео эшелон военной техники

4.2т Читать материал на украинском

На железнодорожной станции Поворино в Воронежской области (Российская Федерация) был замечен эшелон военной техники.

Он попал в камеры 3 октября. Видео перемещения появилось на странице "Записки охотника" в Twitter (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, информацию о переброске техники к границам Украины опубликовал и военный эксперт Влад Волошин. Так, он показал карту передвижения эшелона российских оккупантов.

Перемещение эшелона с техникой РФ под Воронежем

Перемещение эшелона с техникой РФ под Воронежем

Facebook Влада Волошина

Перемещение эшелона с техникой РФ под Воронежем

Перемещение эшелона с техникой РФ под Воронежем

Facebook Влада Волошина

Также эксперт опубликовал фото разгрузки российской военной техники на станции Масловка в той же Воронежской области.

"До границы с Украиной 98 километров. 6 октября, разгрузка эшелона с бронетехникой, танками Т-72", – написал Волошин.

Разгрузка военной техники в Масловке

Разгрузка военной техники в Масловке

Facebook Влада Волошина

Разгрузка военной техники в Масловке

Разгрузка военной техники в Масловке

Facebook Влада Волошина

Разгрузка военной техники в Масловке

Разгрузка военной техники в Масловке

Facebook Влада Волошина

Разгрузка военной техники в Масловке

Разгрузка военной техники в Масловке

Facebook Влада Волошина

Разгрузка военной техники в Масловке

Разгрузка военной техники в Масловке

Facebook Влада Волошина

По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что 5 октября скопление российских военных и боевой техники было зафиксировано сразу в трех местах вблизи границы Украины и Беларуси под Гомелем.

Скопление техники РФ в Беларуси

Скопление техники РФ в Беларуси

Facebook Влада Волошина

Скопление техники РФ в Беларуси

Скопление техники РФ в Беларуси

Facebook Влада Волошина

Скопление техники РФ в Беларуси

Скопление техники РФ в Беларуси

Facebook Влада Волошина

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Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза Война на Донбассе
Персона
Влад Волошин
Место
Россия
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Российская армия на сегодня является самой бесподобной армией в мире, благодаря постоянной боевой подготовке. Переброска подразделений один из самых сложных элементов боевой подготовки, в ходе которой, отрабатывается не только слаживание экипажей и подразделений, но и совместные действия объектов транспортной инфраструктуры. Успех достигается постоянными тренировками.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
вывсеврете, ихтамнет, гдедоказательства, кругомвраги и ваще масковия - самая мирная бензоколонка в мире!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Пацак Йуханиди, эпилептик,тебя почему так штырит?
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Раббит Сергей
Раббит Сергей
Вот почему вам, пи..рам, так хочется чьей-то крови?
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