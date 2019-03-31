В России похвастались "галлюциногеным оружием": появилось видео

В Российской Федерации похвастались учениями своей армии, на которых якобы было испытано "галлюциногенное оружие".

Это произошло во время вышкола бойцов инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулинов, сообщается на YouTube-канале Министерства обороны России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Галлюциногенное оружие России Скриншот видео

В частности, армия страны-агрессора тренировалась обеспечивать прохождение мотострелков и танкистов через удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями укрепленный район.

"На подходе к позиции противника с помощью установок УР-77 и инженерных машин ИМР-3М были уничтожены минно-взрывные заграждения, после чего бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тайфун-К" штурмовали укрепления условного врага. В учении были задействованы более 500 саперов-штурмовиков и свыше 30 единиц спецтехники и боемашин", — говорится в пафосном комментарии к ролику.

В свою очередь, "Российская газета" обратила внимание на то, что группу инженерного спецназа, ворвавшуюся в здание, где находился условный противник, прикрывал боец, который, идя первым, нес бронещит с яркими и часто мигавшими фонарями. "Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации", — пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-морской флот России оснащает свои корабли опасным оружием "визуально-оптических помех" — 5П-42 "Филин". Действие разработки вызывает у противников галлюцинации и тошноту. "Филин" был разработан после исследований в Институте мозга человека имени Бехтеревой РАН в Санкт-Петербурге. Устройство выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и уже установлен на фрегатах "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков".

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