|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В России похвастались "галлюциногеным оружием": появилось видео

1.1тЧитать материал на украинском

В Российской Федерации похвастались учениями своей армии, на которых якобы было испытано "галлюциногенное оружие".

Это произошло во время вышкола бойцов инженерно-штурмовых подразделений на нижегородском полигоне Мулинов, сообщается на YouTube-канале Министерства обороны России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Галлюциногенное оружие России

Галлюциногенное оружие России

Скриншот видео

В частности, армия страны-агрессора тренировалась обеспечивать прохождение мотострелков и танкистов через удерживаемый условными незаконными вооруженными формированиями укрепленный район.

"На подходе к позиции противника с помощью установок УР-77 и инженерных машин ИМР-3М были уничтожены минно-взрывные заграждения, после чего бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тайфун-К" штурмовали укрепления условного врага. В учении были задействованы более 500 саперов-штурмовиков и свыше 30 единиц спецтехники и боемашин", — говорится в пафосном комментарии к ролику.

Новости
"В России такого нет!" Террористы "Л/ДНР" испугались мощного оружия ВСУ

В свою очередь, "Российская газета" обратила внимание на то, что группу инженерного спецназа, ворвавшуюся в здание, где находился условный противник, прикрывал боец, который, идя первым, нес бронещит с яркими и часто мигавшими фонарями. "Промежутки между вспышками тщательно рассчитаны. Они ослепляют противника, дезориентируют его и могут даже вызывать галлюцинации", — пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-морской флот России оснащает свои корабли опасным оружием "визуально-оптических помех" — 5П-42 "Филин". Действие разработки вызывает у противников галлюцинации и тошноту. "Филин" был разработан после исследований в Институте мозга человека имени Бехтеревой РАН в Санкт-Петербурге. Устройство выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и уже установлен на фрегатах "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галич Станіслав
Галич Станіслав
Просто морячкам рассейским не..й кокс возить, ето просто остаточньіе явления и никто ничего ничем не оснащал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Васильев Александр
Васильев Александр
Ёбнулись в хлам.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения