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18 мая • обновлено в 19:25
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В России перезагружают Путина – Климкин

9.3т
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В настоящее время в Российской Федерации осуществляется перезагрузка модели управления государством.

"То, что происходит сегодня в России – это не просто перезагрузка Путина. Это попытка перезагрузить и модель. Условно – модель существующей сейчас гибридной автократии на другой вариант автократии", – заявил в интервью ObozTV экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В этом контексте экс-министр подчеркнул, что для нынешней модели управления в РФ, в которой присутствует "мифология" об Украине как "исконно русских территориях", об украинцах и россиянах как "одном народе", реальный контроль Украины над Донбассом означал бы катастрофу.

"Поэтому то, что происходит в России, простых, а тем более популярных решений не имеет", – заметил он.

Так, Климкин повторил тезис, который не раз озвучивал – о том, что нынешнее руководство Российской Федерации нуждается во внешней экспансии и что Украина рассматривается Кремлем как наиболее приемлемый объект для нее.

"Что нужно делать, если вы смотрите глазами Путина? Вы идете в какую-то историю о внешней экспансии. Хватает ли вам для этого условной Беларуси? Конечно, нет. Беларусь и так для большинства россиян своя. Поэтому смотреть будут на нас", – убежден экс-министр.

В России перезагружают Путина – Климкин

В России перезагружают Путина – Климкин

По его оценкам, логика России в отношении Украины предусматривает последовательную делигитимизацию украинской власти, а затем дестабилизацию ситуации в стране. "Эта логика России будет достаточно последовательной. Особенно на фоне всех проблем, которые сейчас там раскручиваются", – заметил Климкин.

Полное интервью с Климкиным читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Павел Климкин заявил, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным стремится захватить не только восточные области Украины, что делает сейчас на Донбассе. Следующей целью российского лидера должен стать и весь юг Украины.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Итоги
Персоны
Павел Климкин Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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