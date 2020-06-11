В России открестились от суда в Гааге по делу сбитого МН17
Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что ее страна якобы не является стороной уголовного процесса по делу о сбитом над Донбассом Boeing МН17.
Категоричное заявление, которое не соответствует действительности, дипломат страны-агрессора сделала во время брифинга 11 июня.
"Прежде всего я хочу напомнить нашу принципиальную позицию: Российская Федерация не является стороной уголовного процесса, ведущегося Окружным судом Гааги. Обвинения выдвинуты трем гражданам России – Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Поэтому мы следим за его ходом с точки зрения соблюдения их законных прав", – сказала Захарова.
Напомним, представительница прокуратуры Нидерландов Деди Вуй-а-Цой, выступая на процессе по делу о сбитом малайзийском Boeing МН17 в Гааге, заявила, что на Донбассе воюют не сепаратисты, а кадровые российские военные.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня в Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году.
Однако на вторую сессию судебного процесса по этому делу не явился ни один из четырех подозреваемых.
Во время заседания судья Хендрик Стейнхаус заявил, что США располагают спутниковыми фото, на которых показан запуск ракеты из "Бука" по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком в 2014 году.
Также на слушании по делу МН17 голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что в телах членов экипажа малайзийского Boeing было найдено 29 осколков от российской ракеты.
В свою очередь прокурор Деди Вуй-А-Цой озвучила несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.
Позже прокуратура Нидерландов заявила о готовности к рассмотрению дела по сути в части оружия, из которого был сбит авиалайнер, равно как и личностей обвиняемых.
А заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что военно-политическое руководство России может стать подозреваемыми в судебном деле по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком в 2014 году.