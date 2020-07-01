В России отказались признавать ветераном "полковника ДНР" Гратова: в сеть слили документы

В сети появились документы, в которых Аппарат уполномоченного по правам человека в России и Комитет по обороне нелегитимной Госдумы РФ отказывает в помощи скандальному террористу, "полковнику ДНР" Валерию Гратову.

Их опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Родина бросит тебя, сынок. Всегда. Известный артист военного жанра "полковник Гратов" плохо поживает. Пишет в спортлото", – отметил защитник Украины.

Из обнародованных ответов на запросы оккупанта становится ясно, что Гратов просил признать его ветераном войны на Донбассе и обеспечить соответствующими социальными гарантиями. Однако в стране-агрессоре открестились от этого вопроса и лишь пообещали передать его изучение МИДу РФ и замглавы Администрации президента России Дмитрию Козаку.

"Российская Федерация не является стороной упомянутого вами конфликта на территориях непризнанных "Л/ДНР". И граждане РФ не направлялись органами государственной власти для участия в этом конфликте. При изложенных обстоятельствах уполномоченный по правам человека в РФ, к сожалению, лишен возможности оказать вам содействие в решении вопроса отнесения участников указанного конфликта к ветеранам боевых действий, а также выдаче каких-либо удостоверений тем из них, кто пребывал в плену", – говорится в одном из ответов на имя Гратова.

Напомним, террорист Гратов был выдан России Украиной в рамках обмена пленными в начале января 2020 года. Он является гражданином страны-агрессора.

В России отказались помогать обменянному террористу "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана

РФ открестилась от участия в войне на Донбассе Telegram-канал Анатолия Штефана

Ответ на имя Гратова Telegram-канал Анатолия Штефана

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