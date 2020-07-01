В России отказались признавать ветераном "полковника ДНР" Гратова: в сеть слили документы
Валерий Гратов. 24 канал
В сети появились документы, в которых Аппарат уполномоченного по правам человека в России и Комитет по обороне нелегитимной Госдумы РФ отказывает в помощи скандальному террористу, "полковнику ДНР" Валерию Гратову.
Их опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Родина бросит тебя, сынок. Всегда. Известный артист военного жанра "полковник Гратов" плохо поживает. Пишет в спортлото", – отметил защитник Украины.
Из обнародованных ответов на запросы оккупанта становится ясно, что Гратов просил признать его ветераном войны на Донбассе и обеспечить соответствующими социальными гарантиями. Однако в стране-агрессоре открестились от этого вопроса и лишь пообещали передать его изучение МИДу РФ и замглавы Администрации президента России Дмитрию Козаку.
"Российская Федерация не является стороной упомянутого вами конфликта на территориях непризнанных "Л/ДНР". И граждане РФ не направлялись органами государственной власти для участия в этом конфликте. При изложенных обстоятельствах уполномоченный по правам человека в РФ, к сожалению, лишен возможности оказать вам содействие в решении вопроса отнесения участников указанного конфликта к ветеранам боевых действий, а также выдаче каких-либо удостоверений тем из них, кто пребывал в плену", – говорится в одном из ответов на имя Гратова.
Напомним, террорист Гратов был выдан России Украиной в рамках обмена пленными в начале января 2020 года. Он является гражданином страны-агрессора.
В России отказались помогать обменянному террористу "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана
РФ открестилась от участия в войне на Донбассе Telegram-канал Анатолия Штефана
Ответ на имя Гратова Telegram-канал Анатолия Штефана
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 июля 2017 года украинские спецслужбы задержали на границе с непризнанным Приднестровьем российского полковника ВДВ Валерия Гратова ("Саныча"), который воевал на Донбассе на стороне боевиков.
Подготовка операции по его задержанию продолжалась полгода.
Во время допроса в СБУ он признался, что участвовал в боевых действиях на Донбассе, захватывал в плен украинских военных и допрашивал их.
Кроме того, Гратов был довольно близок с ныне покойными главарями террористов "ДНР" – "Моторолой", "Гиви" и Александром Захарченко, а также сбежавшим в оккупированный Крым Безлером.
Также известно, что в свое время задержанный полковник был выгнан с поста начальника охраны "экс-президента" самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Игоря Смирнова.