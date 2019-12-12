"Нет оснований": в России едко отказали Нидерландам в выдаче Цемаха

Российская Федерация не намерена выдавать Нидерландам ключевого свидетеля по делу МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха, поскольку не видит для этого оснований.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 12 декабря. Скандальная дипломат подчеркнула, что генпрокуратура ее страны уведомила о своей позиции прокуратуру Нидерландов.

Владимир Цемах ВВС

По словам Захаровой, приказ об аресте Цемаха был отдан устно, а его документальное оформление провели только после встречного запроса российской стороны задним числом. Кроме того, дипломат страны-агрессора заявила, что ей неизвестно о приказе по поводу розыска военного преступника, а также внесении его данных в базу Интерпола.

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"Если бы российские власти поверили запросу прокурора Нидерландов, то нарушили бы статью 5 Европейской конвенции защиты прав человека и основных свобод", – язвительно резюмировала Захарова.

Мария Захарова Скриншот видео

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