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12 декабря • обновлено в 15:50
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"Нет оснований": в России едко отказали Нидерландам в выдаче Цемаха

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Российская Федерация не намерена выдавать Нидерландам ключевого свидетеля по делу МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха, поскольку не видит для этого оснований.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 12 декабря. Скандальная дипломат подчеркнула, что генпрокуратура ее страны уведомила о своей позиции прокуратуру Нидерландов.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

ВВС

По словам Захаровой, приказ об аресте Цемаха был отдан устно, а его документальное оформление провели только после встречного запроса российской стороны задним числом. Кроме того, дипломат страны-агрессора заявила, что ей неизвестно о приказе по поводу розыска военного преступника, а также внесении его данных в базу Интерпола.

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"Если бы российские власти поверили запросу прокурора Нидерландов, то нарушили бы статью 5 Европейской конвенции защиты прав человека и основных свобод", – язвительно резюмировала Захарова.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владимир Цемах Мария Захарова
Место
Россия
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фил филька
фил филька
упоротые у вас были основания отпускать цемаха? были - раз отпустили)) а у россии нет оснований его отпускать. вот и различие между нами: орать и ничего не делать против не орать а заниматься делом)
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А чего бы голландцам не допросить украинского диспетчера, который повёл самолёт через участок с боевыми действиями? А? Шо?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Шапиро Женька, ну да, они просто работают по сценарию из США))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Pyankovsky Alexey:"А чего бы голландцам не допросить украинского диспетчера?" Может быть потому, что они там на загнив пр ющем Западе допрашивали только подозреваемых ИМИ, а не руководствуются "обьективными" советами россиян :)
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