"Нет оснований": в России едко отказали Нидерландам в выдаче Цемаха

Российская Федерация не намерена выдавать Нидерландам ключевого свидетеля по делу МН17, террориста "ДНР" Владимира Цемаха, поскольку не видит для этого оснований.
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 12 декабря. Скандальная дипломат подчеркнула, что генпрокуратура ее страны уведомила о своей позиции прокуратуру Нидерландов.
Владимир Цемах
ВВС
По словам Захаровой, приказ об аресте Цемаха был отдан устно, а его документальное оформление провели только после встречного запроса российской стороны задним числом. Кроме того, дипломат страны-агрессора заявила, что ей неизвестно о приказе по поводу розыска военного преступника, а также внесении его данных в базу Интерпола.
"Если бы российские власти поверили запросу прокурора Нидерландов, то нарушили бы статью 5 Европейской конвенции защиты прав человека и основных свобод", – язвительно резюмировала Захарова.
Мария Захарова
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
В сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.
Статус Цемаха в деле о катастрофе МН17 изменили из свидетеля на подозреваемого.
Нидерланды обратились к России с просьбой разыскать Цемаха.
Позже Цемах рассказал в интервью бывшему главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому о "похищении" и катастрофе МН17.
Прокуратура Нидерландов заявила, что требовала от Российской Федерации арестовать Цемаха и предупреждала об угрозе побега преступника. Однако Москва проигнорировала это.
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