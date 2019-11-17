"Никогда не отрицали": в России попытались оправдаться за захваченные в Украины корабли

Москва якобы не ставила под сомнение возможность возвращения Украине захваченных в Керченском проливе военных катеров и буксира.

Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел РФ. Сообщение было опубликовано на Telegram-канале ведомства 17 ноября.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне этих судов", – подчеркнули россияне.

В МИД РФ утверждают, что еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об "имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей".

Захваченные корабли УП

Более детально о процессе возвращения Украине кораблей читайте в онлайн-трансляции нашего издания по ссылке.

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