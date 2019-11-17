"Никогда не отрицали": в России попытались оправдаться за захваченные в Украины корабли

Москва якобы не ставила под сомнение возможность возвращения Украине захваченных в Керченском проливе военных катеров и буксира.
Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел РФ. Сообщение было опубликовано на Telegram-канале ведомства 17 ноября.
"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне этих судов", – подчеркнули россияне.
В МИД РФ утверждают, что еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об "имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей".
Захваченные корабли
УП
Более детально о процессе возвращения Украине кораблей читайте в онлайн-трансляции нашего издания по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия в субботу, 7 сентября, провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных. Вторых в результате длительных переговоров помиловал своим указом глава РФ Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал большой обмен, заявив, что и он, и Путин выполнили обещанное.
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