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18 ноября • обновлено в 00:31
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"Никогда не отрицали": в России попытались оправдаться за захваченные в Украины корабли

2.2т
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Москва якобы не ставила под сомнение возможность возвращения Украине захваченных в Керченском проливе военных катеров и буксира.

Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел РФ. Сообщение было опубликовано на Telegram-канале ведомства 17 ноября.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне этих судов", – подчеркнули россияне.

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В МИД РФ утверждают, что еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об "имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей".

Захваченные корабли

Захваченные корабли

УП

Более детально о процессе возвращения Украине кораблей читайте в онлайн-трансляции нашего издания по ссылке.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Возвращение украинских кораблей Россией Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт Обострение в Азовском море
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
москаляку на гилляку
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Junio Van
Junio Van
крутая статья ! )))
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