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В России произошло смертельное ДТП с украинцами: в сеть попало видео

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В Курской области России рано утром 10 января перевернулся микроавтобус с гражданами Украины, в результате аварии есть погибшие.

ДТП произошло в 5:45 по киевскому времени на 551 км автодороги М-2 Москва — Крым. Автобус с пассажирами двигался со стороны Белгорода в сторону Курска. В результате аварии погибли три пассажира, еще шесть были госпитализированы, передает РИА Новости.

"Все жители Украины следовали в Питер. Из девяти человек трое погибли, трое (женщина и двое мужчин) госпитализированы в Курск, у двоих состояние средней тяжести, у одного – легкой", — сказал представитель Курского территориального центра медицины катастроф.

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По его словам, еще три человека, которые были отправлены в районную больницу, уже отпущены после оказания помощи.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в России в ДТП разбились воевавшие в Сирии наемники.

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Тема
ДТП
Место
Россия
Объект
ДТП
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