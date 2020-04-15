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15 апреля • обновлено в 08:16
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В России испугались ракетного удара со стороны Украины и развели панику

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В Украине развивается оружие, способное дать мощный отпор войскам России на Донбассе. Эта новость вызвала большой резонанс в российских СМИ.

Речь идет о модернизированной ракете "Ольха-М" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). В случае нового широкомасштабного наступления РФ, с ее помощью наша страна получает мощное средство сдерживания, подчеркнул в комментарии "Цензор.Нет" директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

"Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-2015 годах, зная, что удары "Ольхи" могут быть нанесены и по их объектах критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского", – сказал он.

В России запаниковали из-за мощного оружия Украины

В России запаниковали из-за мощного оружия Украины

Отметим, что именно эти слова вызвали панику в росСМИ, которые начали писать, что "в Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по российскому НПЗ".

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"Нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, не исключил директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, Леонид Шиман. По его мнению, украинские системы реактивного залпового огня при необходимости могут нанести удары по российской инфраструктуре", – процитировало РЕН ТВ.

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Скриншот

iz.ru

Со своей стороны издание "Известия" заявило не только о том, что в нашей стране якобы "допустили нанесение ракетного удара по России".

"В Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав "ядерный взрыв", – утверждает росСМИ.

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ria.ru

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nsn.fm

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ren.tv

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Новости России Россия - страна-агрессор Вооруженные силы Украины Ольха
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Юг Руси
Юг Руси
Путин уже спрятался под кровать, у него испуг! Шойгу в панике ищет знахарку, лечить испуг у Путина!
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Куни Чан
Куни Чан
Давайте че, во первых не долетит, во вторых вам тот же запад яйца за такое выкрутит, а без их поддержки вы развалитесь в течении месяца
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Wick John
Wick John
Если Россия в ответ применит калибры то куда побегут укро свиньи?
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