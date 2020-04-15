В Украине развивается оружие, способное дать мощный отпор войскам России на Донбассе. Эта новость вызвала большой резонанс в российских СМИ.
Речь идет о модернизированной ракете "Ольха-М" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). В случае нового широкомасштабного наступления РФ, с ее помощью наша страна получает мощное средство сдерживания, подчеркнул в комментарии "Цензор.Нет" директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман.
"Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-2015 годах, зная, что удары "Ольхи" могут быть нанесены и по их объектах критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского", – сказал он.
В России запаниковали из-за мощного оружия Украины
Отметим, что именно эти слова вызвали панику в росСМИ, которые начали писать, что "в Украине заявили о возможности нанести ракетный удар по российскому НПЗ".
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"Нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, не исключил директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, Леонид Шиман. По его мнению, украинские системы реактивного залпового огня при необходимости могут нанести удары по российской инфраструктуре", – процитировало РЕН ТВ.
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iz.ru
Со своей стороны издание "Известия" заявило не только о том, что в нашей стране якобы "допустили нанесение ракетного удара по России".
"В Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав "ядерный взрыв", – утверждает росСМИ.
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ria.ru
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nsn.fm
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ren.tv
Как сообщал OBOZREVATEL:
Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" провело успешное испытание мощной ракеты украинского производства "Ольха-М".
В сети появились новые кадры испытаний модернизированной ракеты "Ольха-М", которые успешно прошли 1 апреля в Одесской области.
Ранее в СНБО заверили, что и "Ольха-М", и "Нептун" своевременно поступят на вооружение ВСУ.
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