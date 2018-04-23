В России арестовали террориста, взявшего в плен Савченко

Бывший террорист "ЛНР" Егор Русский был арестован в Республике Коми (Россия) по обвинению в получении взятки.

Егор Русский был одним из террористов, который взял в плен украинскую женщину-добровольца Надежду Савченко, отмечает "Радио Свобода".

Русский воевал в батальоне экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого "Заря". После пленения Савченко тот назначил Русского мэром оккупированного Лутугино Луганской области.

В 2015 году он вернулся домой в Россию, где устроился работать в спортшколу Ухты. Там он и попался на получении взятки в 2018 году.

Отметим, так называемая "прокуратура "ЛНР" возбудила уголовное дело в отношении Егора Русского по подозрению в переплавки военной техники на металлолом.

Как сообщал "Обозреватель", экс-глава глава Луганской ВГА, а сейчас глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль рассказал, что Надежда Савченко в 2014 году попала в плен, потому что "в самоволку" пьяная поехала "мочить сепаров".