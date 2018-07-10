В роддоме под Одессой из-за горе-матери скончался младенец

В Одесской области в городе Подольск во вторник, 10 июля, умерла новорожденная девочка, которую оставили в роддоме на подоконнике.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на областное Главное управление Нацполиции, врач городской больницы Подольска нашел на подоконнике в здании родильного дома ребенка, который был завернут в пеленки и едва дышал.

Медики поспешили провести реанимационные мероприятия, однако не смогли спасти младенца. Правоохранители сейчас устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка, назначена соответствующая экспертиза.

Мать ребенка полицейским пока что найти не удалось. К оперативно-розыскным мероприятиям была привлечена кинологическая служба пограничного отряда.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Черкассами горе-мать продала своего ребенка, чтобы купить велосипед и сделать ремонт в доме.