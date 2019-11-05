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5 ноября • обновлено в 06:54
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В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

1.4т Читать материал на украинском

В Ривном в ночь на 5 ноября около 02:35 произошел масштабный пожар в ресторане "LION". Его удалось ликвидировать только спустя два часа.

Как сообщает пресс-служба ГоСЧС, здание расположено в центральном парке отдыха Т.Г. Шевченко по улице Соборной, 11 А. Пострадавших и жертв в результате возгорания нет. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пожар в ресторане "LION" в Ривном

Пожар в ресторане "LION" в Ривном

Пресс-служба ГоСЧС

На место вызова было оперативно направлено четыре пожарно-спасательных отделения спасателей и оперативно-координационный центр областного управления ГСЧС.

Площадь пожара ориентировочно составляла 100 м.кв. Причину возникновения пожара не называют.

В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пресс-служба ГоСЧС

В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пресс-служба ГоСЧС

В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пресс-служба ГоСЧС

В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пресс-служба ГоСЧС

В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пресс-служба ГоСЧС

В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пресс-служба ГоСЧС

В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пресс-служба ГоСЧС

В Ривном вспыхнул крупный пожар в ресторане: фото с места событий

Пресс-служба ГоСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева утром 1 ноября возник масштабный пожар. Столб черного дыма был виден с нескольких районов.

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Место
Украина Ривне
Тег
пожар
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