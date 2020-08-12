В Ривном полицейские обстреляли велосипедиста: стали известны подробности

Полицейские в Ривном открыли огонь по велосипедисту, которого заподозрили в похищении транспортного средства. С ранениями грудной клетки и легкого мужчину доставили в больницу, где его прооперировали.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Оказалось, что пострадавший не похищал велосипед.

"В Ривном парень возвращался в 02:00 от товарища на велосипеде домой. Когда полицейские в громкоговоритель попросили остановится и он отказался, один из копов начал стрелять", – сказано в сюжете.

В тяжелом состоянии 29-летнего мужчину доставили в больницу. У него диагностировали повреждение ребер и легкого и сделали операцию.

Мать пострадавшего рассказала с его слов журналистам, что после выстрела он упал с ровера и потерял сознание. Полицейские надели на него наручники.

Ехал на велосипеде друга, скорость не превышал, ни от кого не убегал. По словам женщины, в его сына не имели права стрелять.

"Они могли его остановить другим способом. Их было трое на машине, а он один на ровере", – сказала женщина.

В полиции озвучили свою версию инцидента. Говорят, преследовали велосипедиста, поскольку думали, что ровер краденый. Просили несколько раз мужчину остановиться, но он не реагировал.

"Подъехали к нему ближе, начали общаться. Он ответил патрульным в грубой форме с использованием нецензурной лексики и начал удирать", – рассказал глава патрульной полиции Ривного Сергей Мерчук.

Предварительно действия патрульных расценили как не совсем профессиональные. Окончательные выводы сделают после служебного расследования. Пока же полицейского, который стрелял, от работы отстранили.

Дело расследует ГБР, полицейскому, если его вина подтвердится, грозит 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские открыли огонь по внедорожнику KIA, который отказался останавливаться по их требованию. За рулем находилась нетрезвая женщина.