В Ривненской области преступная группа под видом лечения от разных зависимостей похищала и пытала людей.

Правоохранители 19 мая сообщили о подозрении 21 участнику этой группы, сказано на сайте Офиса генпрокурора (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Офис генпрокурора

"Сообщено о подозрении 21 участнику организованной преступной группы по фактам незаконного похищения людей, ограничения их свободы путем помещения в специально приспособленные жилые помещения, пытках удерживаемых лиц на территории Ровенской и Тернопольской областей (ч. 3 ст. 27 , ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 УК Украины)", – подчеркнули в ведомстве.

Офис генпрокурора

По данным следствия, создал и возглавил преступную группу под видом деятельности общественной организации житель Ровно. В ее состав он привлек еще 20 участников, в том числе ранее судимых лиц.

В течение 2016-2020 годов за денежное вознаграждение они похищали людей на территории восточных и западных областей Украины, принудительно перевозили их и помещали в 5 так называемых "лечебных центров" на территории Ривненской области и одного заведения в Тернопольской области.

Офис генпрокурора

Похищенных незаконно содержали против их воли в условиях изоляции под видом оказания медицинской и психологической помощи от наркотической, алкогольной и других видов зависимости. Заинтересованные лица платили им за это от 5 до 12 тысяч гривен в месяц.

Отмечается, что за нарушение режима пребывания, а также попытки бегства в отношении удерживаемых применяли насилие, помещали в "карцер", причинение телесных повреждений, принудительное введение психотропных и наркотических веществ, а также другие подобные действия с целью подавления их воли.

Офис генпрокурора

Правоохранители провели 27 обысков в Ривненской и Тернопольской областях в так называемых "реабилитационных центрах" и по адресам проживания подозреваемых лиц. Во время следственных действий удалось выявить 145 незаконно удерживаемых лиц из разных регионов Украины, документы, удостоверяющие их личность, компьютерную технику, средства мобильной связи, черновые записи о деятельности этих учреждений, денежные средства, банковские карточки, рекламную продукцию по нарко- и алкозависимости, медицинские препараты и другое.

14 человек, в том числе организатор и активные участники межрегиональной преступной группы, задержаны. Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по подозрению в похищении человека, вымогательстве и разбое задержали группу злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

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