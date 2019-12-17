Более 10200 единиц! В Ривне у киллера изъяли рекордный арсенал оружия: фото и видео

В Ривне полицейские в ходе расследования уголовного производство по факту покушения на убийство судьи, задержали 45-летнего жителя города, у которого изъяли огромный арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что смертоносные предметы были обнаружены на территории гаражного кооператива, которым пользовался фигурант расследования.

Новости Полиция нашла арсенал оружия у жителя Кривого Рога

В Ривне у киллера изъяли рекордный арсенал оружия Пресс-служба Нацполиции

"В гараже было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, два кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 ручных противотанковых гранатометов, 28 гранат для подствольного гранатомета, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок, одну снайперскую винтовку Драгунова, одно гладкоствольное ружье и более 10 тысяч патронов разных калибров", – сказано в сообщении.

Также копы обнаружили черновые записи с указанием фамилий людей, против которых совершались и планировались преступления. В частности, 16 декабря, мужчина поджег авто в центре города.

Фигуранту расследования сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Ривне у киллера изъяли рекордный арсенал оружия Пресс-служба Нацполиции

В Ривне у киллера изъяли рекордный арсенал оружия Пресс-служба Нацполиции

В Ривне у киллера изъяли рекордный арсенал оружия Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области силовики нашли в квартире арсенал оружия. "Стволы" в целях конспирации преступники пересылали частями через почтового оператора, а клиентов находили по сети.

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