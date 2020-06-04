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5 июня • обновлено в 02:08
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В Ривне школьник изнасиловал 12-летнюю девочку и разослал видео

4.1т
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В Ривне 14-летний подросток изнасиловал в подъезде 12-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети Instagram.

Свое преступление парень снял на видео, которое потом распространил среди знакомых, сообщили "Факты". Школьнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам учеников школы, парень снимал видео, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей. Ролик увидела не только вся школа, но и родные девочки.

"Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", – рассказала одна из учениц школы.

Своей вины подросток не признает. "Факт распространения видео был, сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. То, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", – сообщила местная прокурор Илона Ютовец.

Если вина парня будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Иллюстрация

Иллюстрация

24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, в городе Вараш Ривненской области при попытке задержания пьяного водителя полиция ранила постороннего мужчину и его собаку.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Криминал
Место
Украина Ривне
Теги
сексуальное насилие школа соцсети пострадал ребенок изнасилование
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