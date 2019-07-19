В Ривне сгорело авто с агитацией за кандидата в нардепы

В ночь на 19 июля в Ривне загорелось авто, обклеенное агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, не называя имени владельца авто. Известно, что кандидатом от "Свободы" в 152 округе является экс-нардеп Олег Осуховский.
Отмечается, что в 03:10 спасатели ликвидировали пожар по улице Петлюры, 1.Жертв и пострадавших нет.
В Ривне сгорело авто
Иллюстративное фото
В результате огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.
Сам Осуховский нигде не прокомментировал этот инцидент.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть повеселил инцидент, который произошел в Харькове с представителем штаба кандидата от партии "Слуги народа" на 173-м округе Александром Сытником.
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