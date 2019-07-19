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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В Ривне сгорело авто с агитацией за кандидата в нардепы

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В ночь на 19 июля в Ривне загорелось авто, обклеенное агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, не называя имени владельца авто. Известно, что кандидатом от "Свободы" в 152 округе является экс-нардеп Олег Осуховский.

Отмечается, что в 03:10 спасатели ликвидировали пожар по улице Петлюры, 1.Жертв и пострадавших нет.

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В Ривне сгорело авто

В Ривне сгорело авто

Иллюстративное фото

В результате огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.

Сам Осуховский нигде не прокомментировал этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть повеселил инцидент, который произошел в Харькове с представителем штаба кандидата от партии "Слуги народа" на 173-м округе Александром Сытником.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Ривне
Тег
ВО Свобода
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