В Ривне сгорело авто с агитацией за кандидата в нардепы

В ночь на 19 июля в Ривне загорелось авто, обклеенное агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, не называя имени владельца авто. Известно, что кандидатом от "Свободы" в 152 округе является экс-нардеп Олег Осуховский.

Отмечается, что в 03:10 спасатели ликвидировали пожар по улице Петлюры, 1.Жертв и пострадавших нет.

В Ривне сгорело авто Иллюстративное фото

В результате огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля.

Сам Осуховский нигде не прокомментировал этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть повеселил инцидент, который произошел в Харькове с представителем штаба кандидата от партии "Слуги народа" на 173-м округе Александром Сытником.

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