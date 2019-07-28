В Ривне пьяный водитель устроил смертельное ДТП: опубликованы фото и видео

В субботу, 27 июля, в Ривне 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в результате чего погиб один из пассажиров, еще трое были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Ривненской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авария произошла около 20:00 по улице Киевская. По данным правоохранителей, водитель Mercedes-Benz 308 не справился с управлением и, выехав за проезжую часть, влетел в электроопору.

В результате ДТП 33-летний житель села Постийное Костопольского района, находившийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм погиб на месте.

ДТП в Ривне Пресс-служба Нацполиции

ДТП в Ривне Пресс-служба Нацполиции

Кроме того, травмы получили еще трое пассажиров, находившихся в грузовом отделении микроавтобуса.

У родного брата погибшего, 33-летнего жителя города Ривне, медики диагностировали неполный травматический отрыв ушной раковины, у 33-летнего жителя села Большой Олексин Ривненского района – перелом локтевой кости и нижней челюсти, у 34-летнего жителя Ривне – закрытую травму грудной клетки и ушиб туловища. Все трое госпитализированы в Ривненскую центральную городскую больницу.

Примечательно, что водитель авто сразу после столкновения скрылся. Его разыскали патрульные полицейские совместно с Нацгвардией.

ДТП в Ривне Пресс-служба Нацполиции

ДТП в Ривне Пресс-служба Нацполиции

Как выяснилось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – алкотестер показал 1,4 промилле. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. По ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на трассе Одесса — Рени вблизи села Удобное произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли четверо, среди них – ребенок.

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