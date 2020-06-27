В Ривне пьяная полицейская сбила двух пешеходов: СМИ назвали имя и показали фото

В Ривне сотрудница полиции сбила двух пешеходов по улице 16-го Июля.

Предварительно, 31-летняя старший следователь находилась в нетрезвом состоянии, сказано на сайте регионального управления Нацполиции. Уточняется, что авария произошла около 23:00 26 июня.

Женщина выезжала задним ходом на автомобиле Nissan и допустила наезд на местных жительниц. У 33-летней пострадавшей диагностировали ушибы колен, у 28-летней – ушиб спины.

После оказания медицинской помощи пострадавшие поехали домой, нужды госпитализировать их не было.

На сотрудницу полиции составили административный протокол по статье 130 КУоАП. Также правоохранители открыли производство по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения (ч.1 ст.286 УК).

По факту аварии проводится служебное расследование, по результатам которого в полиции пообещали уволить виновницу ДТП и ее непосредственного руководителя. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель отдела, где работала полицейская.

В свою очередь местный портал "Все" сообщил, за рулем авто якобы находилась майор полиции Алла Вертелецкая. Утверждается, что она пыталась покинуть место инцидента, но ее задержали прохожие.

Алла Вертелецкая vse.rv.ua

Журналисты сообщили, что два года назад, 2 июня, на улице Черновола Вертелецкая за рулем Toyota Camry не справилась с управлением и врезалась в столб.

В журнале единого учета полиции указывалось, что у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения, но тогда, как и теперь, от освидетельствования полицейская отказалась.

ДТП с полицейской в Ривне vse.rv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пешеходном переходе авто наехало на 11-летнего ребенка, который пересекал дорогу на самокате. Водитель сбежал с места ДТП.