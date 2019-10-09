Осталась жена и двое детей: в Ривне полицейский застрелился во время службы

В среду ночью, 9 октября, в Ривне во время несения службы погиб полицейский. Его нашли с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

Тело 34-летнего инспектора-дежурного дежурной части Ривненского ОП обнаружили в 03:40. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ривненской области.

Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда прибежали туда – увидели, что дежурный – мертв.

В Ривне полицейский застрелился во время службы

По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы поступка выяснят.

По факту начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Работники внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава будут проводить служебное расследование.

Правоохранитель работал в органах внутренних дел 13 лет, а на должности дежурного – почти три. У мужчины осталась жена и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 октября в страшном ДТП на автодороге Херсон – Николаев возле села Шевченково Николаевской области погибли руководители местной полиции.

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