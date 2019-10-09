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9 октября • обновлено в 18:51
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Осталась жена и двое детей: в Ривне полицейский застрелился во время службы

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В среду ночью, 9 октября, в Ривне во время несения службы погиб полицейский. Его нашли с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

Тело 34-летнего инспектора-дежурного дежурной части Ривненского ОП обнаружили в 03:40. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ривненской области.

Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта услышали подозрительный звук, прозвучавший из недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда прибежали туда – увидели, что дежурный – мертв.

В Ривне полицейский застрелился во время службы

В Ривне полицейский застрелился во время службы

По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы поступка выяснят.

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По факту начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Работники внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава будут проводить служебное расследование.

Правоохранитель работал в органах внутренних дел 13 лет, а на должности дежурного – почти три. У мужчины осталась жена и двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 октября в страшном ДТП на автодороге Херсон – Николаев возле села Шевченково Николаевской области погибли руководители местной полиции.

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Место
Украина Ривне
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Хомяков Николай
Хомяков Николай
Чого ж їм не живеться?
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Рога увидел...
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Kolomytsev Grigoriy
Kolomytsev Grigoriy
cherchez la femme
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