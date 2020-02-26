В Ривне подросток угнал маршрутку с людьми. Фото

В среду, 26 февраля, в Ривне несовершеннолетний парень угнал маршрутку с пассажирами внутри.

Об угоне в полицию сообщил водитель машины, который оставил ключи и документы в салоне, передает "Рівне Вечірнє".

Полицейские нашли авто в городе и заблокировали движение маршрутки. В это время внутри находились пассажиры, которые даже не догадывались, что авто угнали. По словам пассажиров, они зашли в автобус и даже передали деньги за проезд.

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Один из пассажиров Роман Ильючик отметил, что полицейские после остановки авто никого не выпускали из салона и угрожали им надеть наручники.

"Пассажиров – трех мужчин – патрульные действительно временно задержали, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Их возмущение понятно, но они могли быть соучастниками правонарушения. Позже их отпустили", – сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Наталья Воевода.

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Воевода добавила, что угонщиком оказался 17-летний житель села Малый Алексин (со слов пассажиров – ром). Он пояснил патрульным, что увидел ключи от автобуса на месте и решил развлечься – покататься на маршрутке. При этом он был трезв.

Позже на место происшествия прибыл отец парня, а также водитель маршрутки. В отделе коммуникации полиции ГУ ЧП в Ровенской области пообещали позже предоставить все детали похищения маршрутки.

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