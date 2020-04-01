В городе Ривне в собственном доме нашли застреленным заместителя начальника ГУ Госгеокадастра в Ривненской области 32-летнего Илью Карпова.

Об этом сообщило местное издание "Ривненские новости". В полиции факт гибели мужчины журналистам подтвердили и рассказали, что все обстоятельства будут установлены в рамках уголовного производства.

"Известно, что тело чиновника было найдено без признаков жизни с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что Карпов застрелился сам", – говорится на сайте.

В Ривне нашли застреленным молодого чиновника Илью Карпова Ривненские новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Никополь Днепропетровской области старшего лейтенанта полиции жестоко убили и пытались спрятать тело в багажнике авто.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся