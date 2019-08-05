В Ривне мужчина жестоко избил полицейскую: детали инцидента

В Ривне 45-летний мужчина избил полицейскую, которая прибыла со своим напарником на вызов о домашнем насилии против жены и дочери злоумышленника.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Ривненской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что инцидент произошел вечером 3 августа. По словам патрульной, мужчина дергал ее за форму, а потом нанес удары в область головы и шеи, в результате чего у нее диагностировали сотрясение головного мозга.
Нацполиция (иллюстрация)
aif.ua
По факту нападения было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Мужчина был задержан и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Нападавший
Скриншот из видео
Нападавший
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве шестеро хулиганов жестоко избили полицейского, который вмешался в их конфликт.
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