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В Ривне мужчина жестоко избил полицейскую: детали инцидента

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В Ривне 45-летний мужчина избил полицейскую, которая прибыла со своим напарником на вызов о домашнем насилии против жены и дочери злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Ривненской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инцидент произошел вечером 3 августа. По словам патрульной, мужчина дергал ее за форму, а потом нанес удары в область головы и шеи, в результате чего у нее диагностировали сотрясение головного мозга.

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Нацполиция (иллюстрация)

Нацполиция (иллюстрация)

aif.ua

По факту нападения было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина был задержан и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Нападавший

Нападавший

Скриншот из видео

Нападавший

Нападавший

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве шестеро хулиганов жестоко избили полицейского, который вмешался в их конфликт.

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Место
Украина Ривне
Теги
Национальная полиция Украины патрульная полиция
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