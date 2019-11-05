"Почти все ненавидят": в России проанализировали конфликт Зеленского с укрСМИ

В России проанализировали отношения президента Украины Владимира Зеленского и СМИ, заявив, что последние стали врагом политика.

Об этом в материале изданию "Медуза" заявил луганский журналист Константин Скоркин, который переехал в РФ. Он отметил, что рейтинг президента по-прежнему очень высок и достигает 70%, согласно соцопросу Центра Разумкова.

"Однако, похоже, у главы государства появился серьезный враг – украинские СМИ. Они охотно раскручивают каждую ситуацию, которую можно представить как скандальную", – обратил внимание журналист. Указывается, что местные издания "почти ненавидят" президента.

Он также выделил пять причин сложившейся ситуации (формулировки приводим без изменений).

Владимир Зеленский Вести

Причина первая: нигде в мире традиционная пресса не любит популистов

"Вскоре после выдвижения Зеленского в президенты оказалось, что пропагандируемые медиа ура-патриотические ценности разделяются меньшинством украинцев, а сами "лидеры мнений" воспринимаются как лицемерные сообщники коррумпированной элиты", – написал Скоркин.

Он добавил, что очень многие украинские журналисты восприняли победу Зеленского на выборах как личное поражение.

В итоге с самого начала работы на посту президента он столкнулся с враждебным и нередко предвзятым отношением СМИ.

Причина вторая: Зеленский отвечает прессе взаимностью

В материале сказано, что Зеленский и сам отнесся к украинскому медиа-сообществу с большим недоверием.

"Сделав карьеру как автор сатирического шоу для крупных украинских каналов... Зеленский воспринимает медиа в основном как бизнес, а журналистов как исполнителей воли хозяев", – считает журналист.

Причина третья: Зеленский сам себе медиа

Как и глава США Дональд Трамп, Зеленский предпочитает традиционным медиа социальные сети, в частности, Instagram.

"Пиар-команда Зеленского также пришла из шоу-бизнеса и стремится популяризировать деятельность президента в жанре инфотеймента – развлекательных новостей", – отметил Скоркин.

Примером может служить большое интервью по случаю 100 дней президентства, которое Зеленский дал своему партнеру по сериалу "Слуга народа", актеру Станиславу Боклану.

Причина четвертая: в окружении Зеленского к СМИ относятся так же, как он

Недоверие к традиционным СМИ, как сказано в тексте, разделяет и "правая рука" президента – глава его офиса Андрей Богдан, а также другие члены команды.

Причина пятая: граждан устраивают манеры президента, и ему ничего не нужно менять

Журналист пишет, что избиратели украинского главы чувствуют в нем своего, "парня из соседнего двора", пришедшего к успеху.

На формирование этого образа, в частности, работают сцены публичных "разносов" чиновникам.

Однако, по мнению Скоркина, медиастратегия Зеленского серьезно споткнулась о его миротворческую политику. Поддержав "формулу Штайнмайера", президент не рассчитал произведенного эффекта.

"По сути, Зеленский не сделал ничего, что выходило бы за рамки Минских соглашений, заключенных его предшественником, однако слабая разъяснительная работа президентской команды привела к распространению в обществе панических настроений и страха", – сказано в статье.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть.

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