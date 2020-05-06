Журналисты засекли на встрече в "закрытом" ресторане Тищенко сотрудника СБУ. Фото и видео

На встречах в якобы закрытом на карантин киевском ресторане "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко присутствовал сотрудник Службы безопасности Евгений Сытник, заявили журналисты.

Сытник якобы посещал ресторан в карантин минимум дважды. Об этом сообщается в расследовании проекта Bihus.Info (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Евгения Сытника заметили возле "Велюра" bihus.info

По информации источников, Сытник работает во втором управлении Главного управления контрразведывательной защиты в экономической сфере. Отдел занимается защитой топливно-энергетического комплекса.

Во время первого визита Сытника в "Велюр" в ресторане, как заявили расследователи, также находился беспартийный народный депутат Антон Яценко (член группы "За будущее" в ВР) и бизнесмен Павел Куфтырев, якобы близкий к окружению Игоря Коломойского.

bihus.info

Антон Яценко bihus.info

За несколько дней после встречи Сытник второй раз приехал в "Велюр", после чего уехал оттуда вместе с Куфтыревым в одном авто.

bihus.info

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