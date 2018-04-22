В рекламе на украинском ТВ засветился фанат "ДНР"

Реклама с участием актера Михаила Бовдуя, который поддерживает террористов ДНР, каждый день идет на украинском ТВ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вокалистка Донецкого музыкально-драматического театра и преподаватель пения Елеонора Борисова.

"По украинским телеканалам постоянно крутят рекламу с Мишей Бовдуем (это фамилия, если что). Это мой бывший коллега, работали в одном театре в Донецке. Миша сегодня говорит: "Мы (донецкие сепары) в Украину теперь никогда не вернемся, после того, что она с нами сделала, мы её никогда не простим", - рассказала о взглядах скандального актера Борисова.

По ее словам, сейчас Бовдуй занимается пропагандой террористов среди детей.

"Теперь он несет донецким детишкам ДНРовскую пропаганду, а украинцы видят его рожу каждый день в украинской рекламе "Цифровое телевидение Т2/ Ти ба як просто!" - возмутилась она.

"Включаешь украинское ТБ - и будто из "ДНР" и не уезжала", - подытожила Борисова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в одной из программ на популярном украинском телеканале показали карту Украины без Крыма.