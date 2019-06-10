"Люди скупают воду": чем грозит экологическая катастрофа с химикатами под Киевом

В Белоцерковском районе Киевской области и в Умани – экологическая катастрофа. Из-за аварии с микроавтобусом в Винницкой области, который перевозил опасные химикаты, в реку Рось вылилось 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений. Из-за этого в этих двух населенных пунктах отключено водоснабжение, поскольку именно тут осуществляется забор воды в водопроводы Белой Церкви и Умани.

Правда, 10 июня, в понедельник, на брифинге первый зам главы Винницкой ОГА Андрей Гижко сообщил, что на границе Винницкой и Киевской областей концентрации опасных веществ не зафиксировано. Так есть ли опасность для людей – в материале OBOZREVATEL.

Запасов воды хватит на три дня

По словам Гижко, возле села Збарживка, где и случилось ДТП, зафиксировано превышение нормы фунгицидов и гербицидов. А вот опасное вещество "Нурал-В" не обнаружено. Поэтому место, где произошла авария и вылились химические вещества в воду, огорожено ленточками, тут запрещено купаться и выпасать скот. Жителям села также подвозят чистую воду.

"Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", – заявил OBOZREVATEL Гижко.

Место аварии в Винницкой области Delo.ua

В Умани же говорят, что запаслись чистой водой на три дня. "Руководством "Уманьводоканал" было принято решение о переходе на резервную подачу питьевой воды. Работниками были проведены работы по переходу на резервную подачу резервуаров чистой воды четвертого подъема. Это обеспечит бесперебойную подачу воды в 84-тысячный город в течение 3 суток", – сообщают на предприятии.

А вот как говорят местные власти Белой Церкви, запасов чистой воды в их резервуарах хватит только на сутки.

"Вода будет включена только тогда, когда мы убедимся в ее безопасности", – сообщил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

Машина въехала в реку и перевернулась Comments.UA

Также он пообещал, что в понедельник, 10 июня с 16 часов в городе будут открыты 10 пунктов по раздаче чистой воды. Активисты общественной организации "Белая Церковь разом" также обещают завезти в город 100 тысяч литров воды в бутылках и раздавать их бесплатно во дворах.

Не оказалось ни одной лаборатории, даже частной

Руководитель ГО "Белая Церковь разом" Николай Бабенко сообщил OBOZREVATEL, что на самом деле в Киевской области не оказалось ни одной лаборатории, способной оперативно провести анализ воды.

Отрава, которая попала в Рось РБК-Украина

"Киевская областная администрация всю ночь искала частные лаборатории, но так и не нашла. Их просто нет. Вот сейчас известно, что по предварительным данным, количество азота амонийного в воде превышено в 4,25 раза, нитритов – в 1,5 раза. Но это лишь первые данные, глубокого анализа пока никто не проводил! И проверку провели только на четыре составляющие. Наконец отвезли пробы в институт им. Медведя, но и там оперативно делать анализы вряд ли будут", – рассказал нам Бабенко.

"По предварительным данным, превышений показателей химических веществ нет. Возможно, эти соединения быстро растворились. Угрозы нет", – сообщила пресс-секретарь ГСЧС области Виктория Рубан.

По Белой Церкви ездит водовозка Белоцерковьвода

А что в колодцах?

Люди беспокоятся по поводу воды из колодцев, можно ли ее употреблять – им никто не сообщил. "Сказали, что нельзя купаться и ловить рыбу, а можно ли пить из колодца?" – негодует в беседе с OBOZREVATEL местная жительница Людмила. Другие жители сообщают, что в частном секторе воду из колодцев берут.

К водовозке выстраиваются очереди Белоцерковьвода

Также не было никаких рекомендаций МОЗ – как вести себя в случае отравления этими химическими веществами, какие могут быть симптомы и насколько они опасны.

К тому же, по течению реки Рось достаточно много населенных пунктов. И вряд ли кто-то из сельских жителей откажется выпасать скот вдоль реки, отравленной химией. В дальнейшем это мясо может попасть и на прилавки рынков.

В местных магазинах и супермаркетах люди активно скупают воду. "Неизвестно, насколько ее отключили. Запасов в резервуарах, сказали, хватит на сутки, а предполагается, что воды не будет три дня. На улице жара, нужно готовить, купаться, пить. Люди скупают воду в бутылках", – сообщила OBOZREVATEL местная пенсионерка Нина Васнецова.

Микроавтобус после аварии Информатор

В самих магазинах уверяют, что запасов воды у них хватает. "Сейчас лето, жара, как раз завезли много воды, поэтому нам хватит на несколько дней", – заверили нас в местном "Новусе".

Как сообщили в полиции, химикаты были украдены из одного фермерского хозяйства Винницкой области. Поэтому полиция открыла два уголовных производства – по факту загрязнения водоема и по факту кражи.

Река Рось считается самой чистой NewsOne

СПРАВКА: азот аммонийный – опасный загрязнитель сточных вод. Превышение его концентрации обычно указывает на свежее загрязнение. Основной источник их поступления в воду – это животноводческие фермы, хозяйственно-бытовые сточные воды, сточные воды предприятий пищевой и химической промышленности. При кратковременном употреблении этого вещества может повыситься артериальное давление, нарушиться работа нервной системы, также он может вызвать сбои в работе почек и отек легких.

Поступление нитритов в организм может вызвать кислородное голодание, что приводит к гипоксии. Нитриты в еде могут привести к образованию таких соединений как нитрозамины, некоторые из которых считаются канцерогенами.

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