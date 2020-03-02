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2 марта • обновлено в 23:29
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В разведке заявили, что знают планы России по Крыму

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За время оккупации Россия увеличила численность своих военных в Крыму в 2,5 раза и не собирается останавливаться.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"В оккупированном Крыму произошло увеличение численности военнослужащих РФ в 2,5 раза. В период с 2014-го по 2019 год – с 10-12 тыс. человек (до начала агрессии) до 32 500", – сообщил Скибицкий.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове

Он также отметил, что произошло наращивание не только личного состава, но и вооружения. "Это боевые корабли, это авиационный компонент, который в то время был представлен только самолетами морской авиации, патрульными, а также Су-24. На сегодняшний же день – это почти весь спектр бомбардировочной, истребительной авиации", – уточнил представить ГУР.

Кроме того, сейчас Крым "насыщен" российскими средствами противовоздушной обороны С-400, противокорабельными ракетными комплексами "Бал", "Бастион" и т.д.

По мнению ГУР, этот военный потенциал РФ будет и в дальнейшем наращиваться. Потому что на сегодняшний день Россия использует Крым как форпост для проекции силы не только в нашем Черноморском регионе, но и как свою основную базу для применения войск России в Сирии.

Ракетные комплексы

Ракетные комплексы

В ГУР считают, что, соответственно, возрастает угроза и для Украины. "Те же боевые самолеты и вертолеты, которые дислоцированы на севере полуострова, могут в соединении с воздушно-десантными войсками выполнять штурмовые операции на нашей территории", - добавил Скибицкий.

Он также заявил, что военная разведка знает планы России по Крыму. "Группировка войск РФ будет наращена. По нашим оценкам, они выйдут на численность около 40 тыс. военнослужащих, будет увеличено количество вооружения", – уточнил представитель ГУР МОУ.

Полностью интервью можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, группировка Вооруженных Сил России вдоль государственной границы Украины составляет около 90 тысяч военнослужащих. Также стало известно, что на сегодняшний день РФ завершает формирование двух новых армий и армейского корпуса.

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Темы
Аннексия Крыма Эксклюзив Российская военная угроза Российско-украинский конфликт
Персона
Вадим Скибицкий
Место
Украина
Теги
Крым оружие Россия - страна-агрессор
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А вам-то шо
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну знают, и че?
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Нострадамусы висислоухие...
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