В Раду рвется экс-глава Вышгородского райсовета, силой захватившая власть

По спискам одной из рейтинговых политических сил в Верховную Раду стремится на досрочных парламентских выборах пройти экс-председатель Вышгородского райсовета Ирина Побидаш. В 2014 году за ее кандидатуру депутаты районного совета были вынуждены проголосовать под давлением вооруженных представителей "Самообороны Вышгородщины". Об этом идет речь в расследовании OBOZREVATEL.

Ирина Побидаш thebuchatimes.com

На внеочередной сессии Вышгородского районного совета, которая состоялась 28 февраля 2014 года после того, как предыдущий председатель написал заявление о сложении полномочий, депутаты должны были выбрать нового главу райсовета. Изначально было подано две кандидатуры – внефракционная Ирина Побидаш и представитель "Удара" Сергей Возный. Однако уже на этапе представления Возный свою кандидатуру снял.

Согласно регламенту Вышгородского районного совета, выборы проводятся исключительно путем тайного голосования и лишь при условии, что есть 2 и более кандидатур. Если же ни один из кандидатов не набирает более 2/3 голосов – повторное голосование за тех же людей не проводится. Но под давлением присутствовавших в зале представителей местной самообороны, в руководство которой входил муж Побидаш Андрей, депутаты были вынуждены голосовать за единственную кандидатуру – самой Ирины.

Даже при таких условиях она не получила необходимой поддержки. За нее проголосовали 30 депутатов, тогда как еще 24 поставили галочку в графе "не поддерживаю ни одного из кандидатов".

После этого в ход пошли угрозы. Представители самообороны заблокировали выходы из здания и уверили депутатов: они никуда не уйдут, пока не выберут Ирину Побидаш председателем районного совета. В противном случае обещали "распустить весь райсовет". При этом у депутатов вооруженные люди требовали демонстрировать, как они заполнили бюллетени. В таких условиях большинство депутатского корпуса таки выбрало Побидаш председателем.

Все происходящее фиксировали камеры Первого национального канала и 5 канала. Но когда один из депутатов, Константин Непоп, впоследствии обратился в суд с требованием признать выборы главы райсовета недействительными из-за многочисленных нарушений, допущенных в ходе их проведения, Вышгородский районный суд не принял во внимание соответствующие видеозаписи, подтверждающие факты нарушений регламента, угроз и давления со стороны вооруженных людей в сессионном зале. Поскольку, как указала в своем пояснении Побидаш, "неизвестно, кто сделал эти записи".

Также суд посчитал слова тогдашней главы района о том, что "в зале не было вооруженных людей", а весь иск – это "фантазии", более весомыми, чем показания ряда свидетелей из депутатского корпуса. И в удовлетворении иска отказал.

Напомним, ранее вокруг партии "Слуга народа" вспыхнул скандал: политическую силу обвинили в продаже мест в партийных списках.

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