В Раде показали подписи семей погибших Героев Донбасса о создании ВСК по "вагнеровцам"

Верховная Рада Украины должна немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев". Ведь петиция с соответствующим требованием уже набрала необходимые 25 тысяч подписей. Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Об этом сообщает сайт этой политической силы.

Нардеп также продемонстрировала подписи родственников погибших на Донбассе от рук российских наемников под требованием создать такую комиссию.

"Сейчас под Верховной Радой Украины проходит митинг семей погибших героев русско-украинской войны. 25 тысяч как минимум вдов, дочерей, сестер, матерей погибших собрали подписи под петицией с требованием немедленно создать ВСК по делу "вагнеровцев". Я напомню, что постановление о создании такой ВСК уже две недели находится в парламенте, но блокируется", – рассказала Геращенко.

"Эти женщины и мужчины требуют от вас, председатель Верховной Рады, немедленно поставить на голосование создание такой ВСК", – обратилась депутат к Дмитрию Разумкову.

Геращенко напомнила, что власть пыталась обмануть общество о самом факте проведения операции.

"Мы слышали от партии власти, что никакой спецоперации по "вагнеривцам" нашими героическими спецслужбами не было проведено. Затем они вынуждены были признать, что такая спецоперация была", – также подчеркнула Ирина Геращенко.

По словам народного депутата от "Европейской солидарности", "вагнеровцы" признались, что убивали воинов 25-й бригады, "сотни, тысячи украинских воинов".

"Теперь мы слышим, что обсуждение этого вопроса – это предательство национальных интересов. Предательство национальных интересов Украины – это сдавать эту информацию Путину и врать обществу", – подчеркнула сопредседатель фракции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские спецслужбы провели серьезную операцию по выманиванию на территорию Украины около 30 российских наемников ЧВК Вагнера, которые совершали преступления на территории украинского Донбасса. Впрочем, на заключительной стадии операции она была сорвана по настоянию председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Турчинова: "вагнеровцы" могли бы доказать причастность России к сбитию МН17. Сейчас под давлением гражданского общества в СБУ взялись расследовать, не было ли в действиях Ермака государственной измены. Установить виновных в срыве операции и том, что преступникам удалось избежать наказания, требуют также родные военных, погибших в Донбассе.

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