Изысканные десерты от 20 грн: всплыли фото и цены в новом кафе при Раде

В здании Верховной Рады Украины по улице Грушевского в Киеве начала работать новая кофейня.

Соответствующие фото опубликовали журналисты издания "Страна". Они также показали меню и цены.

Указывается, что в новой кофейне работает бариста, который готовит кофе в кофемашине. Депутаты также могут заказать несколько видов десертов.

Верховная Рада Украины Википедия

В меню предлагается кокосовое печенье за 25 гривен, брауни за 40 гривен, вупи пай и синабон от 46 до 60 гривен. Кроме того, нардепы могут заказать несладкие пироги.

Также депутатам разрешают брать кофе навынос и ходить со стаканчиками по сессионному залу в парламенте.

Цены в кофейне Страна

Кофейня Страна

Кофейня Страна

Как писал OBOZREVATEL, 3 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

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