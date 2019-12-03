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3 декабря • обновлено в 23:11
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Изысканные десерты от 20 грн: всплыли фото и цены в новом кафе при Раде

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В здании Верховной Рады Украины по улице Грушевского в Киеве начала работать новая кофейня.

Соответствующие фото опубликовали журналисты издания "Страна". Они также показали меню и цены.

Указывается, что в новой кофейне работает бариста, который готовит кофе в кофемашине. Депутаты также могут заказать несколько видов десертов.

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Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины

Википедия

В меню предлагается кокосовое печенье за 25 гривен, брауни за 40 гривен, вупи пай и синабон от 46 до 60 гривен. Кроме того, нардепы могут заказать несладкие пироги.

Также депутатам разрешают брать кофе навынос и ходить со стаканчиками по сессионному залу в парламенте.

Цены в кофейне

Цены в кофейне

Страна

Кофейня

Кофейня

Страна

Кофейня

Кофейня

Страна

Как писал OBOZREVATEL, 3 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины кофе цены фотографии
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