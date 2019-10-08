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9 октября • обновлено в 05:31
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В "ЛНР" "похвастались" уникальным плавающим БТР. Фото

10.7т Читать материал на украинском

На территории "ЛНР" был замечен плавающий бронетранспортер-экскаватор, разработанный еще в СССР.

Фото машины обеспечения переправ (МОП) опубликовал в Twitter пользователь Zoka. Боевая техника стоит на вооружение "Народной милиции республики".

Российские СМИ пишут, что она уникальна и была построена на Луганском тепловозостроительном заводе. В качестве базы выбрали серийный плавающий транспортер ПТС-3.

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Боевая машина весит 25 тонн и может взять на борт еще до 16 тонн груза. Скорость передвижения по воде доходила до 15 км/ч. Мощность двигателя составляла 710 л. с. Максимальная скорость по шоссе – до 60 км/ч. Запас хода – 500 километров.

МОП получила экскаваторное и бульдозерное оборудование. Для огневой поддержки справа в передней части корпуса была установлена вращающаяся башня с пулеметным вооружением.

МОП

МОП

Twitter

МОП

МОП

Twitter

МОП

МОП

Twitter

МОП

МОП

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" провели масштабные мероприятия в честь 5-летия "Народной милиции республики", засветив множество военной техники.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР терроризм Донбасс
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это вам не гаубица Богдана со свинометом Молот, поставленным в кузов Краза. Кстати, а что с ней? Выпуск наладили?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Федоров Федор, старые отремонтировали. Раненых считают ...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
груда ржавого металолома
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Пойдёт - через Днепр переправляться ...
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