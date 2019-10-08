В "ЛНР" "похвастались" уникальным плавающим БТР. Фото

На территории "ЛНР" был замечен плавающий бронетранспортер-экскаватор, разработанный еще в СССР.
Фото машины обеспечения переправ (МОП) опубликовал в Twitter пользователь Zoka. Боевая техника стоит на вооружение "Народной милиции республики".
Российские СМИ пишут, что она уникальна и была построена на Луганском тепловозостроительном заводе. В качестве базы выбрали серийный плавающий транспортер ПТС-3.
Боевая машина весит 25 тонн и может взять на борт еще до 16 тонн груза. Скорость передвижения по воде доходила до 15 км/ч. Мощность двигателя составляла 710 л. с. Максимальная скорость по шоссе – до 60 км/ч. Запас хода – 500 километров.
МОП получила экскаваторное и бульдозерное оборудование. Для огневой поддержки справа в передней части корпуса была установлена вращающаяся башня с пулеметным вооружением.
МОП
МОП
МОП
МОП
Как сообщал OBOZREVATEL, в "ЛНР" провели масштабные мероприятия в честь 5-летия "Народной милиции республики", засветив множество военной техники.
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