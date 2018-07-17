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В пять раз больше: в полиции озвучили шокирующее число пьяных за рулем

1.8тЧитать новость на украинском

В течение суток, 16 июля, полицейские составили 536 протоколов на украинских водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила заместитель директора департамента коммуникаций Национальной полиции Украины Ольга Атаманова.

"К сожалению, таких водителей не пугают огромные штрафы и лишение водительских прав", - написала она в Facebook.

Отметим, что 536 протоколов за сутки - это в пять раз выше, чем год назад. Тогда полицейские ловили в сутки в среднем 100-150 нетрезвых водителей.

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Темы
Война на дорогахКриминал
Место
Украина
Объекты
ДТПавтокриминал
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем деградирует нация нерабов, спивается.
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