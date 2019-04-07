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В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

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Террористы "Л/ДНР", воюющие против Украины на Донбассе, понесли небоевые потери. Фото умерших наемников показали в сети.

Так, по информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, 3 апреля погиб Буденков Павел (позывной "Паштет"), который был родом из Константиновки (Донецкая область).

"Во время отдыха в Крыму в пьяной драке получил травмы, умер в реанимации", – уточнил украинский военный в личном Telegram-канале.

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Буденков Павел

Буденков Павел

Известно, что он был командиром 2 отделения 3 взвода 1 мотострелкового батальона "ДНР".

В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

myrotvorets.center

В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

myrotvorets.center

В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

myrotvorets.center

В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

myrotvorets.center

В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

myrotvorets.center

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Также появилась информация о том, что до 19.05.2018 умер Могилка Владимир Анатольевич. Об этом сообщает Блогер Necro Mancer, ссылаясь на соцсети.

Известно, что террорист (дата рождения 07.11.1970) был родом из города Приволье (Луганская область).

Могилка Владимир

Могилка Владимир

twitter.com/666_mancer

В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

twitter.com/666_mancer

В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"

politeka.net

Как писал OBOZREVATEL, 5 апреля военнослужащие Объединенных сил взяли в плен террориста российско-оккупационных войск на Донбассе.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Новости Донбассатеррористы "ДНР"Новости ДНРНовости ЛНРфотографии
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