В пьяной драке: в сети показали новые потери "Л/ДНР"

Террористы "Л/ДНР", воюющие против Украины на Донбассе, понесли небоевые потери. Фото умерших наемников показали в сети.

Так, по информации офицера ВСУ Анатолия Штефана, 3 апреля погиб Буденков Павел (позывной "Паштет"), который был родом из Константиновки (Донецкая область).

"Во время отдыха в Крыму в пьяной драке получил травмы, умер в реанимации", – уточнил украинский военный в личном Telegram-канале.

Буденков Павел

Известно, что он был командиром 2 отделения 3 взвода 1 мотострелкового батальона "ДНР".

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

myrotvorets.center

Также появилась информация о том, что до 19.05.2018 умер Могилка Владимир Анатольевич. Об этом сообщает Блогер Necro Mancer, ссылаясь на соцсети.

Известно, что террорист (дата рождения 07.11.1970) был родом из города Приволье (Луганская область).

Могилка Владимир twitter.com/666_mancer

twitter.com/666_mancer

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР" politeka.net

Как писал OBOZREVATEL, 5 апреля военнослужащие Объединенных сил взяли в плен террориста российско-оккупационных войск на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!