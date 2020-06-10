В прокуратуре Нидерландов признали присутствие войск России на Донбассе

Представительница прокуратуры Нидерландов Деди Вуй-а-Цой, выступая на процессе по делу о сбитом малайзийском Boeing МН17 в Гааге, заявила, что на Донбассе воюют не сепаратисты, а кадровые российские военные.

Об этом говорится в хронике заседания 8 июня, опубликованной на сайте "Ґрати". Отмечается, что свое выступление прокурор начала с обзора ситуации на Донбассе до 17 июля 2014 года. Вуй-а-Цой констатировала, что рейс МН17 сбили в зоне военных действий.

"На Востоке Украины в то время шел вооруженный конфликт между украинским правительством и несколькими вооруженными группами. Этому вооруженному конфликту с февраля 2014 года предшествовали захваты правительственных зданий в Донецкой и Луганской области и формирование вооруженных групп. Эти группы заявили, что их цель – независимость части Украины и объединение с Российской Федерацией", – цитируют нидерландского прокурора.

Катастрофа МН17

Кроме того, она сказала, что указанные группировки начали использовать структурное насилие против властей и также в отношении гражданских лиц, которые не поддерживали их действия.

"И хотя в СМИ участников этих вооруженных групп, как правило, называли "сепаратистами", расследование показало, что многие из боевиков "ДНР" и "ЛНР" были не украинцы, движимые желанием отделиться. Часто эти бойцы – граждане РФ, которые приехали в Украину воевать. И термин "сепаратист" – не самый подходящий для того, чтобы использовать его в отношении всей ситуации", – приводится в тексте еще одна цитата Вуй-а-Цой.

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