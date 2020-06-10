В прокуратуре Нидерландов признали присутствие войск России на Донбассе

Также прокурор отметила, что целью оккупантов было присоединение части украинской территории к Российской Федерации

Представительница прокуратуры Нидерландов Деди Вуй-а-Цой, выступая на процессе по делу о сбитом малайзийском Boeing МН17 в Гааге, заявила, что на Донбассе воюют не сепаратисты, а кадровые российские военные.

Об этом говорится в хронике заседания 8 июня, опубликованной на сайте "Ґрати". Отмечается, что свое выступление прокурор начала с обзора ситуации на Донбассе до 17 июля 2014 года. Вуй-а-Цой констатировала, что рейс МН17 сбили в зоне военных действий.

"На Востоке Украины в то время шел вооруженный конфликт между украинским правительством и несколькими вооруженными группами. Этому вооруженному конфликту с февраля 2014 года предшествовали захваты правительственных зданий в Донецкой и Луганской области и формирование вооруженных групп. Эти группы заявили, что их цель – независимость части Украины и объединение с Российской Федерацией", – цитируют нидерландского прокурора.

Катастрофа МН17

Кроме того, она сказала, что указанные группировки начали использовать структурное насилие против властей и также в отношении гражданских лиц, которые не поддерживали их действия.

"И хотя в СМИ участников этих вооруженных групп, как правило, называли "сепаратистами", расследование показало, что многие из боевиков "ДНР" и "ЛНР" были не украинцы, движимые желанием отделиться. Часто эти бойцы – граждане РФ, которые приехали в Украину воевать. И термин "сепаратист" – не самый подходящий для того, чтобы использовать его в отношении всей ситуации", – приводится в тексте еще одна цитата Вуй-а-Цой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 июня в Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году.

Однако на вторую сессию судебного процесса по этому делу не явился ни один из четырех подозреваемых.

Во время заседания судья Хендрик Стейнхаус заявил, что США располагают спутниковыми фото, на которых показан запуск ракеты из "Бука" по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком в 2014 году.

Также на слушании по делу МН17 голландский прокурор Тейс Бергер заявил, что в телах членов экипажа малайзийского Boeing было найдено 29 осколков от российской ракеты.

В свою очередь прокурор Деди Вуй-А-Цой озвучила несколько сценариев крушения малайзийского Boeing рейса МН17.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что военно-политическое руководство России может стать подозреваемыми в судебном деле по Boeing 777 рейса MH17, сбитого над Донецком в 2014 году.

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