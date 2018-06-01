В присутствии полиции: мать Бережной облили зеленкой в собственной квартире

Утром в пятницу, 1 июня, группа неизвестных облила зеленкой мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной Елену в присутствии сотрудника полиции.

Как отметила пострадавшая в комментарии Newsone, еще с 07:00 к ней пришла группа неизвестных, которая начала блокировать квартиру, при этом полицейские приезжали к месту происшествия, но ничего не предпринимали.

"Я, естественно, дверь не открывала. Они сказали, что являются патриотами Украины. Приехала полиция. Развернулась и уехала. Их вывели. Они остались блокировать подъезд. Снова приехала полиция. Никаких мер не принимала. На третий вызов, после того как они сказали, что отправят меня туда, где сейчас моя дочь, и осталось мне всего несколько дней жить, полицейский приехал и представился мне через дверь. Он сказал выйти и объяснить ситуацию. Я только приоткрыла дверь, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой. Я пыталась закрыть дверь, а они залили часть квартиры. Этот полицейский развернулся и ушел", - рассказала она.

Новости Почему Бережной должно быть стыдно перед Путиным

Бережная отметила, что уже после того как ее облили зеленкой, она еще раз позвонила в полицию и приехали уже патрульные, которые также не реагировали на происходящее.

По ее словам, она намерена рассказать о случившемся в ООН и ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 мая полиция задержала мать Ирины Бережной Елену.