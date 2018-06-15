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В Приднестровье на границе Украины заметили огромную колонну военной техники РФ

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На трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной заметили перемещение огромной колонны российской бронетехники.

Об этом сообщил эксперт Артем Филипенко на своей странице в Facebook.

"Тем временем на трассе Тирасполь-Рыбница в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?", - прокомментировал Филипенко.

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В свою очередь молдавская сторона объединенной контрольной комиссии подтвердила факт передвижения военной техники.

"Были установлены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ) (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. Затребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, приднестровский участник в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности, и представители Российской Федерации сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года", - говорится в объяснении молдавской стороны.

Как писал OBOZREVATEL, по мнению президента Молдовы Игоря Додона, у Тирасполя есть два сценария - либо стать частью Украины, либо Молдовы. Сам он выступает за реализацию второго сценария.

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