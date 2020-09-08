В преддверии Рош ха-Шана в Умань прилетят израильские полицейские

Obozrevatel Расследования 12:59, 8.09.2020 Обновлено: 13:51, 8.09.2020

Во время празднования Рош ха-Шана в Умани Черкасской области вместе с украинскими полицейскими будут работать их коллеги из Израиля.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, приезд израильских правоохранителей ожидается 15-16 сентября.

"После прибытия иностранные полицейские должны будут сдать анализы, хотя, скорее всего, в Украину они прилетят с готовыми справками – этот вопрос еще отрабатывается. В целом, правоохранители будут совместно работать с украинцами в местах пребывания паломников-хасидов. Ожидается, что прилетит около 10 человек", – уточнил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине значительно ограничили паломничество хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.

Кроме того, в Умани установят пункты мониторинга в районе паломничества хасидов, которые ежегодно прибывают сюда на празднование Рош ха-Шана.

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